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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B73 im Bereich Kreidesee Hemmoor - Vollsperrung

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Soeben ist es auf der B73 im Bereich Hemmoor auf Höhe des Kreidesees zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem nicht mit Fahrgästen besetzten Bus gekommen. Mehrere Personen im wurden verletzt. Die Rettungsmaßnahmen laufen derzeit.

Die B73 ist an dieser Stelle voll gesperrt. Bitte umfahren Sie dieses Strecke weitläufig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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