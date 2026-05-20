POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B73 im Bereich Kreidesee Hemmoor - Vollsperrung
Cuxhaven (ots)
Hemmoor. Soeben ist es auf der B73 im Bereich Hemmoor auf Höhe des Kreidesees zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem nicht mit Fahrgästen besetzten Bus gekommen. Mehrere Personen im wurden verletzt. Die Rettungsmaßnahmen laufen derzeit.
Die B73 ist an dieser Stelle voll gesperrt. Bitte umfahren Sie dieses Strecke weitläufig.
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