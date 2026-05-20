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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugpanne im Wesertunnel deckt diverse Straftaten auf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/B437. Am gestrigen Dienstagabend (19.05.2026) hatte ein 25-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW Audi in der Südröhre des Wesertunnels eine Panne und war mit dem Fahrzeug liegengeblieben.

Vor Ort stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die am PKW angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Der PKW selbst war weder angemeldet noch versichert. Den Mann erwarten nun diverse Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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