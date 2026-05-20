POL-CUX: Update zur Tunnelsperrung - Fahrbahnen wieder frei
Cuxhaven (ots)
Dedesdorf. Der Wesertunnel ist in beide Fahrtrichtung wieder freigegeben. Ebenso Im Bereich der Südröhre besteht aktuell noch eine halbseitige Sperrung für die Bergung des Transporters. Die Anschlussstelle Stotel ist ebenfalls wieder freigegeben.
Fahrt bitte immer aufmerksam und vorsichtig.
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