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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zur Tunnelsperrung - Fahrbahnen wieder frei

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf. Der Wesertunnel ist in beide Fahrtrichtung wieder freigegeben. Ebenso Im Bereich der Südröhre besteht aktuell noch eine halbseitige Sperrung für die Bergung des Transporters. Die Anschlussstelle Stotel ist ebenfalls wieder freigegeben.

Fahrt bitte immer aufmerksam und vorsichtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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