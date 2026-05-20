POL-CUX: Update zur Tunnelsperrung - Fahrbahnen wieder frei

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet von Cuxhaven zu mehreren Diebstählen von hochwertigen E-Bikes beziehungsweise Pedelecs. Am Dorfbrunnen in Cuxhaven-Duhnen wurden zwei hochwertiges Bikes der Marken KTM und Cube entwendet. In der Reinekestraße wurde ein Pedelec der Marke QIO entwendet. In der Wernerstraße wurde ein Pedelec der ...

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