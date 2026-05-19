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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstähle von hochwertigen E-Bikes und Pedelecs in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet von Cuxhaven zu mehreren Diebstählen von hochwertigen E-Bikes beziehungsweise Pedelecs. Am Dorfbrunnen in Cuxhaven-Duhnen wurden zwei hochwertiges Bikes der Marken KTM und Cube entwendet. In der Reinekestraße wurde ein Pedelec der Marke QIO entwendet. In der Wernerstraße wurde ein Pedelec der Marke Riese und Müller.

Alle Bikes waren teilweise mehrfach mit Schlössern gegen Diebstahl gesichert. Der Gesamtschaden beträgt knapp 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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