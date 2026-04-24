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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Recyclingfirma - 2. Nachtragsmeldung

Lustadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Meldung vom 20.04.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6259122

und 21.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6259440

Nachdem es am Montag (20.04.2026), gegen 14:30 Uhr, zu einem Brand in einer Recyclingfirma in Lustadt kam, haben die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort zwischenzeitlich durch Brandermittler und einen Gutachter untersucht. Es konnte keine eindeutige Brandursache ermittelt werden. Am wahrscheinlichsten erscheint, dass eine defekte Batterie oder ein Akku das Feuer verursacht haben könnten.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder ein mögliches Fehlverhalten der Mitarbeiter des Recyclingbetriebes ergaben sich nicht.

Durch das Feuer wurde auf dem Firmengelände eine Halle komplett zerstört. Der Schaden wird auf ca. eine Million Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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