Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 16-Jähriger nach Raub in Untersuchungshaft

Frankenthal (Pfalz) und Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Gemeinsamen Sachgebiets Jugendkriminalität Ludwigshafen steht ein 16-Jähriger im Verdacht, am 28.02.2026 in Frankenthal ein Fahrrad geraubt zu haben. Er soll einen 15-jährigen Jugendlichen auf einem Sportplatz in der Carl-Benz-Straße bei der Wegnahme des Fahrrades geschlagen und getreten haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankental (Pfalz) wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungs- und Fluchtgefahr angenommen.

Der 16-jährige Tatverdächtige wurde am 17.04.2026 durch Polizeikräfte verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 16-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Aufgrund weiterer intensiver und umfangreicher Ermittlungen steht der 16-Jährige außerdem in Verdacht, am 03.04.2026 in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt zu haben (siehe unsere Meldung vom 4. April 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6249258).

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei zu dem Motiv sowie den Hintergründen dauern an.

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