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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu der ROADPOL-Kontrollwoche "Speed" vom 13. - 19. April 2026

Präsidialbereich (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, um überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und zu verhindern. In der Woche vom 13. bis 19. April 2026 fanden deshalb vermehrt Geschwindigkeitskontrollen statt. In dieser Zeit wurden rund 282.000 Fahrzeuge durch Polizeikräfte und stationäre Messanlagen überprüft. Rund 7.100 davon waren zu schnell unterwegs. An dem am 15.04.2026 durchgeführten "Marathon-Tag" wurden knapp 30.000 Fahrzeuge kontrolliert und mehr als 800 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit registriert.

Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen sollen durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen. In Kontrollstellen wurden die Betroffenen deshalb von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 1.791 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2024 waren dies noch 2.027 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsunfallstatistik 2025 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl .

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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