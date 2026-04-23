Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher erbeuten Schmuck

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwoch, dem 22.04.2026, brachen Unbekannte zwischen 7:00 Uhr und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Madenburgstraße, nahe der Einmündung Trifelsstraße, ein und entwendeten Schmuck.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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