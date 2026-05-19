Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schuppenbrand in Nordleda - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Nordleda. Am gestrigen Montag (18.05.2026) kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Schuppen an der Cuxhavener Straße in Nordleda.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Möglicherweise hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Der Sachschaden wird auf etwas 25.000 Euro geschätzt.

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