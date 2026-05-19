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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis - jedoch unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am gestrigen Montag (18.05.2026) gegen 09:00 Uhr wurde ein 41-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Logestraße in Beverstedt kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Geestland/Debstedt. Gegen 20:40 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Debstedt mit seinem PKW in Debstedt kontrolliert. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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