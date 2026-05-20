Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wesertunnelsperrung aufgrund eines Transporterbrandes (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Dedesdorf. Am heutigen Mittwochmorgen (20.05.2026) kam es gegen 05:40 Uhr zu einem Brand eines Kleintransporters auf der B437 im Bereich des Ausgangs der Südröhre des Wesertunnels. Der Transporter konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Derzeit ist der Wesertunnel in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt und nicht passiertbar. Ebenso ist die Anschlussstelle Stotel der BAB27 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, da der starke Zufluss zum gesperrten Wesertunnel sonst weitere Verkehrswege blockieren würde.

Wir berichten nach, sobald die Sperrungen aufgehoben sind.

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