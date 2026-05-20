PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wesertunnelsperrung aufgrund eines Transporterbrandes (Foto im Anhang)

POL-CUX: Wesertunnelsperrung aufgrund eines Transporterbrandes (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf. Am heutigen Mittwochmorgen (20.05.2026) kam es gegen 05:40 Uhr zu einem Brand eines Kleintransporters auf der B437 im Bereich des Ausgangs der Südröhre des Wesertunnels. Der Transporter konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Derzeit ist der Wesertunnel in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt und nicht passiertbar. Ebenso ist die Anschlussstelle Stotel der BAB27 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, da der starke Zufluss zum gesperrten Wesertunnel sonst weitere Verkehrswege blockieren würde.

Wir berichten nach, sobald die Sperrungen aufgehoben sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 14:52

    POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis - jedoch unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

    Cuxhaven (ots) - Beverstedt. Am gestrigen Montag (18.05.2026) gegen 09:00 Uhr wurde ein 41-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Logestraße in Beverstedt kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 14:39

    POL-CUX: Diebstähle von hochwertigen E-Bikes und Pedelecs in Cuxhaven - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet von Cuxhaven zu mehreren Diebstählen von hochwertigen E-Bikes beziehungsweise Pedelecs. Am Dorfbrunnen in Cuxhaven-Duhnen wurden zwei hochwertiges Bikes der Marken KTM und Cube entwendet. In der Reinekestraße wurde ein Pedelec der Marke QIO entwendet. In der Wernerstraße wurde ein Pedelec der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 14:20

    POL-CUX: Schuppenbrand in Nordleda - hoher Sachschaden

    Cuxhaven (ots) - Nordleda. Am gestrigen Montag (18.05.2026) kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Schuppen an der Cuxhavener Straße in Nordleda. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Möglicherweise hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Der Sachschaden wird auf etwas 25.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren