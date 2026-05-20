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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall zwischen Radfahrern in Loxstedt - Senior schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/B71. Am gestrigen Dienstag (19.05.2026) kam es gegen 14:40 Uhr auf einem Radweg neben der B71 im Bereich Loxstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern. Ein 74-jähriger Mann aus Lunestedt war in Richtung Cuxhaven unterwegs und kollidierte hierbei mit einer 58-jährigen Loxstedterin, welche in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Sturz wurde der Senior schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Rädern entstand nur geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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