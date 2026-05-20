POL-CUX: Unfall zwischen Radfahrern in Loxstedt - Senior schwer verletzt
Cuxhaven (ots)
Loxstedt/B71. Am gestrigen Dienstag (19.05.2026) kam es gegen 14:40 Uhr auf einem Radweg neben der B71 im Bereich Loxstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern. Ein 74-jähriger Mann aus Lunestedt war in Richtung Cuxhaven unterwegs und kollidierte hierbei mit einer 58-jährigen Loxstedterin, welche in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Sturz wurde der Senior schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Rädern entstand nur geringer Sachschaden.
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