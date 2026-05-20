Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Spezialanhängers in Beverstedt - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der Zeit von gestern auf heute (19./20.05.2026) wurde von einem Firmengelände in der Straße Wachholz in Beverstedt ein Spezial-KFZ-Anhänger entwendet. Der Anhänger war mittels Kupplungsschloss gegen Diebstahl gesichert. Auf dem Anhänger befanden sich bei der Tat noch diverse Metallgegenstände. Der entstandene Schaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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