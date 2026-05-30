PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 30.05.2026

Aalen (ots)

Fellbach: Flüchtiger Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Freitag kurz vor 18:00 Uhr auf dem Fahrradweg parallel zur Schorndorfer Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle in Fellbach. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr verbotswidrig in Richtung Waiblingen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 32-jährigen Pedelec-Fahrer. Hierbei stürzte der 32-Jährige und wurde leicht verletzt. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung der Unfallbeteiligten, entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Waiblingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Beim Rechtsabbiegen von der Landesstraße 1142 auf die Klinglestalstraße in Waiblingen übersah am Freitag gegen 17:20 Uhr ein 59-jähriger Skoda-Fahrer einen auf dem Radweg von links kommenden 40-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 15:03

    POL-AA: Fellbach: Drei Verkehrsunfälle auf der B14

    Aalen (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr ereigneten sich auf der B14 in Fahrtrichtung Waiblingen zwischen der Benzstraße in Stuttgart und dem Kappelbergtunnel gleich mehrere Verkehrsunfälle. Zunächst kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem der Verkehr aufgrund einer Entenfamilie neben der Fahrbahn ins Stocken geriet. Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 45-jährige ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 13:36

    POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Versuchter Totschlag

    Aalen (ots) - Am Freitag, 22.05.2026 kam es in Schwäbisch Gmünd gegen 19:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei welcher eine 27-jährige männliche Person durch ein Messer oder einem sonstigen spitzen Gegenstand lebensbedrohlich verletzt wurde. Unmittelbar davor soll es eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben. Ob und inwieweit diese in Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch unklar. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren