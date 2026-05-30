Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 30.05.2026

Aalen (ots)

Fellbach: Flüchtiger Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Freitag kurz vor 18:00 Uhr auf dem Fahrradweg parallel zur Schorndorfer Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle in Fellbach. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr verbotswidrig in Richtung Waiblingen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 32-jährigen Pedelec-Fahrer. Hierbei stürzte der 32-Jährige und wurde leicht verletzt. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung der Unfallbeteiligten, entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Waiblingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Beim Rechtsabbiegen von der Landesstraße 1142 auf die Klinglestalstraße in Waiblingen übersah am Freitag gegen 17:20 Uhr ein 59-jähriger Skoda-Fahrer einen auf dem Radweg von links kommenden 40-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.700 Euro.

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