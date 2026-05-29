Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Drei Verkehrsunfälle auf der B14

Aalen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr ereigneten sich auf der B14 in Fahrtrichtung Waiblingen zwischen der Benzstraße in Stuttgart und dem Kappelbergtunnel gleich mehrere Verkehrsunfälle. Zunächst kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem der Verkehr aufgrund einer Entenfamilie neben der Fahrbahn ins Stocken geriet. Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 45-jährige VW-Fahrer bremste und fuhr diesem auf. Ein zweijähriges Kind im Skoda wurde hierbei leicht verletzt. Der Schaden wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt, der Skoda musste abgeschleppt werden.

Etwa 50 Meter dahinter kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine Fiat-Fahrerin fuhr im Stau auf den 37-jährigen Fahrer eines Kastenwagens auf. Sowohl die Fiat-Fahrerin, als auch der Fahrer des Kastenwagens wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden an den beiden Pkw wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Wenige Meter dahinter kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Pkw (evtl. BMW) wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen und beschädigte hierbei den Ford eines 24-jährigen Autofahrers und flüchtete anschließend. Der Schaden am Ford wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer dieses Unfalls nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz und reinigte die Fahrbahn. Die B14 in Richtung Waiblingen war für kurze Zeit komplett blockiert, der Verkehr wird seither über den Seitenstreifen an den Unfallstellen vorbeigeleitet (Stand 15:00 Uhr).

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