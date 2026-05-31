PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 31.05.2026

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitagabend 20:00 Uhr bis Samstag 15:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes in der Kappelbergstraße. Der Unbekannte Pkw-Fahrer befuhr die Kappelbergstraße von der Gartenstraße in Richtung Rommelshauser Straße. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Bei den flüchtigen Pkw handelt es sich möglicherweise um einen schwarzen Pkw der Marke VW. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 12:09

    POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 30.05.2026

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Diebstahl von Kleinbagger - Zeugenaufruf In der Zeit zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 05 Uhr wurde in Schwäbisch Hall im Schlichtweg ein Anhänger mit Kleinbagger der Marke Kubuta entwendet. Weiter wurden drei Bagger-Löffel und eine Rüttelplatte der Marke Zipper entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 12:06

    POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 30.05.2026

    Aalen (ots) - Böbingen: Verkehrsunfall Eine 32-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr am Freitag gegen 18:00 Uhr in Böbingen auf der Klotzbachstraße in Richtung Bahnhofstraße und kollidierte mit einer entgegenkommenden 36-jährigen Fahrerin eines Opel Octavia. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurden bei der Verursacherin ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 12:05

    POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 30.05.2026

    Aalen (ots) - Fellbach: Flüchtiger Fahrradfahrer - Zeugenaufruf Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Freitag kurz vor 18:00 Uhr auf dem Fahrradweg parallel zur Schorndorfer Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle in Fellbach. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr verbotswidrig in Richtung Waiblingen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 32-jährigen Pedelec-Fahrer. Hierbei stürzte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren