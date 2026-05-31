Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 31.05.2026

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitagabend 20:00 Uhr bis Samstag 15:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes in der Kappelbergstraße. Der Unbekannte Pkw-Fahrer befuhr die Kappelbergstraße von der Gartenstraße in Richtung Rommelshauser Straße. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Bei den flüchtigen Pkw handelt es sich möglicherweise um einen schwarzen Pkw der Marke VW. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

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