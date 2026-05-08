PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raubdelikt am Palastgarten

Trier (ots)

Am Sonntag, 3. Mai, gegen 18:05 Uhr, schlugen vier bislang unbekannte Täter in der Nähe des Palastgartens, kurz vor der Hermesstraße, einen Mann von hinten nieder. Sie raubten dem leicht verletzten Mann seinen Geldbeutel und flüchteten in Richtung Wechselstraße. Detaillierte Personenbeschreibungen der vier Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 20. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 20. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 11. Mai: A602, Ruwer-Paulin; Wittlich-Wengerohr; B50, Kommen Dienstag, 12. Mai: B257, Irrel; B51, Bitburg; A60; B419, Oberbillig; B50, Binsfeld Mittwoch, 13. Mai: L28, Neunkirchen; B53, Traben-Trarbach; A60, Prüm; A1, Mehring Freitag, 15. Mai: A602, Longuich ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 17:09

    POL-PPTR: Mann nach Bedrohung mit Axt von Polizei festgenommen

    Wittlich (ots) - Am heutigen Dienstagmittag löste ein polizeibekannter Mann einen Polizeieinsatz an der "Römischen Villa" aus. Zwei Passanten meldeten der Polizei in Wittlich, dass ein Mann sie auf dem Schotterparkplatz "Römische Villa" an der L52 mit einer Axt bedroht habe. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bedrohte der Mann auch die Beamten lautstark mit einem Stock. Anschließend zog er sich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren