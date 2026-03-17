Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Praktikumstag beim Zoll in Lindau

Einblicke in die Aufgabenvielfalt des Zolls

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Augsburg/Lindau (ots)

Am 1. April veranstaltet das Hauptzollamt Augsburg einen Praktikumstag bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in Lindau. Neben der Bandbreite am Zollamt mit der Einfuhr-, Ausfuhr- und Postabfertigung, stellt insbesondere die FKS ihre diversen Aufgaben vor. "Bei den Praktikumstagen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit die Vielfalt des Zolls kennenzulernen", so Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg. Berufliche Vielfalt, Karrierechancen, Gleichbehandlung und sichere Arbeitsplätze - damit punktet der Zoll. Denn von "A" wie Artenschutz über "K" wie Kontrollen bis hin zu "Z" wie Zölle ist beim Zoll für jeden etwas dabei. Interessierte können sich noch bis 27.03.2026 per E-Mail (zollkarriere.hza-augsburg@zoll.bund.de) anmelden.

Zusatzinformation:

Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das Duale Bachelorstudium "Zolldienst des Bundes" dauert drei Jahre. Die Praxis wird dabei im Hauptzollamtsbezirk des Hauptzollamts Augsburg (von Lindau bis Ingolstadt), die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster und Rostock absolviert. Bewerbungsschluss für das duale Studium zum 01.03.2027 ist der 15. April 2026. Wer zum 01.09.2027 seine Karriere beim Zoll starten möchte, kann sich noch bis 15. Oktober 2026 bewerben. Mehr Informationen zur Bewerbung und zum Zoll gibt es auf www.zoll-karriere.de.

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