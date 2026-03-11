Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Augsburger Zoll prüft das Baugewerbe

Bundesweite Schwerpunktprüfung

Augsburg/Lindau/Kempten/Ingolstadt/Schwaben/Oberbayern (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg beteiligte sich gestern bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Baubranche. Die Beamten überprüften im gesamten Bezirk des Hauptzollamts Augsburg unter anderem, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder die Mindestlöhne eingehalten werden. Die FKS prüfte zehn Betriebe und befragte dabei mehr als 90 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten bereits zwei Bußgeldverfahren und zwei Strafverfahren u.a. wegen illegalen Aufenthalts ein. Diese Zahlen können sich noch erhöhen, da sich an die durchgeführten Personenbefragungen umfangreiche Nachprüfungen anschließen. Bei 20 Sachverhalten bedarf es noch detaillierteren Prüfungen durch die FKS.

Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

