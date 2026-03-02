Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Augsburg

Jetzt Karriere beim Zoll starten

Augsburg/Schwaben (ots)

Beim Hauptzollamt Augsburg starteten zehn junge Menschen am 1. März 2026 ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll. Zudem ging es ebenfalls zum 1. März 2026 für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes mit dem dualen Studium Verwaltungsinformatik los.

Die Berufseinsteiger absolvieren ein dreijähriges Studium (gehobener Dienst Zoll bzw. Verwaltungsinformatik). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahe gelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der Zoll alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Die Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker kommen vorzugsweise im Bereich der Digitalen Forensik, im Bereich der Digitalisierung der Zollverwaltung und diverser Projektarbeiten oder bei der Betreuung von Datenbanken zum Einsatz.

Insgesamt starteten bundesweit über 400 Anwärterinnen und Anwärter beim Zoll. Auch in den kommenden Jahren bietet der Zoll eine Vielzahl an Ausbildungs- und Studienplätze in einer großen Bundesverwaltung an.

Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Augsburg (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll: Hauptzollamt Augsburg Herr Bickel Telefon: 0821/5012-134 E-Mail: bewerbung.hza-augsburg@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland möchte das Hauptzollamt Augsburg mit Ihnen am 18. Juli 2026 feiern. Wir sind der ZOLL - beim Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Augsburg beim Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Göggingen, können Sie sich ein Bild von der vielfältigen Arbeit beim Zoll machen. Von 12:30 bis 16:00 Uhr stehen Ihnen die Zollbeamtinnen und -beamten Rede und Antwort. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

