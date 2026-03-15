Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Weltverbrauchertag am 15. März 2026

Der Zoll leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Augsburg/Schwaben (ots)

Eines der grundlegendsten Verbraucherrechte ist das Recht auf Sicherheit. Die Überwachung des internationalen Warenverkehrs durch den Zoll nach oder aus Deutschland trägt hierzu erheblich bei. Stellt der Zoll dabei bedenkliche Waren fest, werden diese der jeweiligen Fachbehörde zur Prüfung übergeben. Wenn die Waren nicht gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden sie aus dem Verkehr gezogen, um die Bürger und Bürgerinnen vor Schaden zu bewahren. Zu Unrecht verwendete Prüfsiegel, unsicheres Kinderspielzeug oder nicht zugelassene Arzneimittel sind nur einige Beispiele, warum der Zoll bei den Kontrollen genau hinschaut und eng mit den Fachbehörden zusammenarbeitet. Häufig handelt es sich bei solchen Waren auch um Produktfälschungen. Für solche Produkte übernehmen die anonymen Hersteller natürlich weder Haftung noch Verantwortung. "Verbraucher sind stets gut beraten Originalprodukte zu kaufen, bei denen die Hersteller eine Garantie bieten. Insbesondere gefälschte Artikel können unsicher und gefährlich sein ", so Adrian Kube Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg.

Zuletzt stellten Beamte des Zollamts Donauwörth 35 gefälschte Uhren namhafter Hersteller sicher.

Die Postsendung aus der Türkei wurde mit einem Wert von 175 Euro ausgewiesen. Bei der Kontrolle des Paktes stellten die Zöllner offensichtliche Qualitätsmängel an den Uhren fest. Dies legte den Verdacht nahe, dass es sich bei den Uhren um Fälschungen handelt. Die Inhaber der Markenrechte bestätigten auf Anfrage die Plagiate. Der Originalwert der Uhren wird auf knapp 750.000 Euro geschätzt.

Gegen den Anmelder der Sendung wurden ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerblichen Handels mit rechtsverletzenden Waren eingeleitet.

Schule beendet - Karriere beim Zoll starten

Bis zum 15. April 2026 besteht noch die Möglichkeit sich für das duale Studium im gehobenen Zolldienst (Bachelor of Laws) zu bewerben. Dieses beginnt dann am 01.03.2027. Wie man sich bewirbt und weitere Informationen gibt es auf www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell