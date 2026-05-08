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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Einbrüche und ein gestohlener Wohnwagen

POL-PPTR: Drei Einbrüche und ein gestohlener Wohnwagen
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Trier (ots)

Zwischen Sonntag, 3. Mai, 21:50 Uhr, und Montag, 4. Mai, 22:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des "Eifelblock Trier". Dort brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld.

Zwischen Sonntag, 3. Mai, 11:30 Uhr, und Montag, 4. Mai, 05:53 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter vermutlich über das Dach der Netto-Filiale Am alten Dorfplatz in Pluwig Zugang zur dortigen Bäckerei. Es wurde nichts gestohlen.

Am Montag, 4. Mai, zwischen 1 und 2 Uhr nachts, verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Seitentür Zugang zur Hagebau-Filiale in Wasserliesch. Beim Versuch einen Tresor im Inneren zu öffnen, lösten sie einen Brandmeldealarm aus und flüchteten in der Folge ohne etwas zu stehlen. Die Täter verursachten erheblichen Sachschaden.

Zwischen Sonntag, 3. Mai, 11:30 Uhr, und Donnerstag, 7. Mai, 6:50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen "Dethleffs" Wohnwagenanhänger von einem Firmengelände in der Europa Allee in Föhren. Das Kennzeichen ließen die Täter vor Ort zurück. Ein Foto des Anhängers liegt anbei.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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