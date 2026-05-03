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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A1 Höhe Autobahndreieck Moseltal

A1, Schweich (ots)

Am Sonntag, dem 03.05.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der A1 circa auf Höhe der Kilometrierung 127 (Beginn Baustellenbereich) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte während der Fahrt durch die Baustelle zwei Warnbaken beschädigt. Hiernach habe der Fahrer sich für einige Minuten im abgesperrten Bereich der Baustelle hingestellt und danach seine Fahrt in unbekannte Richtung fortgesetzt, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiautobahnstation Schweich unter der Telefonnummer 06502 91650 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
Leinenhof 2
54338 Schweich

06502 9165-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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