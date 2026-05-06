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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 20. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 20. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 11. Mai:

A602, Ruwer-Paulin; Wittlich-Wengerohr; B50, Kommen

Dienstag, 12. Mai:

B257, Irrel; B51, Bitburg; A60; B419, Oberbillig; B50, Binsfeld

Mittwoch, 13. Mai:

L28, Neunkirchen; B53, Traben-Trarbach; A60, Prüm; A1, Mehring

Freitag, 15. Mai:

A602, Longuich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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