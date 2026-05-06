POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 20. Kalenderwoche

Wittlich (ots) - Am heutigen Dienstagmittag löste ein polizeibekannter Mann einen Polizeieinsatz an der "Römischen Villa" aus. Zwei Passanten meldeten der Polizei in Wittlich, dass ein Mann sie auf dem Schotterparkplatz "Römische Villa" an der L52 mit einer Axt bedroht habe. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bedrohte der Mann auch die Beamten lautstark mit einem Stock. Anschließend zog er sich in ...

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