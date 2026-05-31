POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 31.05.2026
Aalen (ots)
Aalen-Ebnater Steige: Unfall mit mehreren Verletzten
Am Sonntag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 39 -jähriger Mercedesfahrer die L1084 von Ebnat in Richtung Unterkochen. Kurz nach Ebnat kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW BMW. Der 42 -jährige BMW-Fahrer und seine 43 -jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 7 -jährige Mitfahrer auf der Rückbank wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst war mit 9 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beträgt geschätzt 45.000 Euro. Die Unfallstelle ist aktuell noch für Bergungsarbeiten voll gesperrt.
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