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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 31.05.2026

Aalen (ots)

Aalen-Ebnater Steige: Unfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 39 -jähriger Mercedesfahrer die L1084 von Ebnat in Richtung Unterkochen. Kurz nach Ebnat kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW BMW. Der 42 -jährige BMW-Fahrer und seine 43 -jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 7 -jährige Mitfahrer auf der Rückbank wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst war mit 9 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beträgt geschätzt 45.000 Euro. Die Unfallstelle ist aktuell noch für Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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