Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Fahrer verletzt

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Mönchengladbach-Westend, 06.04.2026; 13:10 Uhr, Aachener Straße (ots)

Am Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Aachener Straße / Ferdinand-Stahl-Straße alarmiert. Ein Fahrzeugführer war mit seinem Pkw gegen eine Straßenbeleuchtung geprallt. Der Mast wurde dabei vollständig abgetrennt und in den Kreuzungsbereich geschleudert. Das stark deformierte Fahrzeug kam wenige Meter dahinter zum Stehen.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr befreiten Ersthelfende den Fahrer aus dem Fahrzeug und betreuten ihn in einem sicheren Bereich. Der Rettungsdienst versorgte den Fahrer notfallmedizinisch an der Einsatzstelle und transportierte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus im Stadtgebiet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, nahmen auslaufende Betriebsmittel auf und klemmten die Batterie des Fahrzeugs ab. Zur Sicherung der beschädigten Straßenbeleuchtung wurde eine Fachfirma hinzugezogen.

Während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen kam es im Bereich der Aachener Straße, insbesondere im Kreuzungsbereich, zu Verkehrsbehinderungen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jonas Günther

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