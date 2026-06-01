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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Sexualdelikt

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Gegenstände beschädigt

Am Samstag gegen 0:30 Uhr begaben sich drei bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Schloss Kirchberg in der Schloßstraße und warfen sämtliche Gegenstände einen Abhang bzw. eine Böschung hinunter. Dabei wurden diese Beschädigt - ein genauer Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Personen, welche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Sexuelle Handlung vor Kindern

Am Samstag gegen 18 Uhr konnten zwei Kinder einen unbekannten Herrn beobachten, welcher sich in der Michaelstraße mit einer Hand in der Hose onanierte. Die Kinder teilen ihre Beobachtungen anschließend ihren Erziehungsberechtigten mit, die später die Polizei verständigten. Genaueres ist zu dem Täter nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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