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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: 67-Jähriger wird Opfer von falschem Bankmitarbeiter

Ludwigsburg (ots)

Ein 67-jähriger Malmsheimer wurde am Sonntag (24.05.2026) Opfer eines falschen Bankmitarbeiters, der vorgab für die zentrale Sperrhotline für EC- und Kreditkarten aller Art zu arbeiten (tatsächliche Telefonnummer 116 116). Er konnte den Mann davon überzeugen, dass ein Fernzugriff auf dessen Online-Banking notwendig sei, um illegale Abbuchungen von deutschen Bankkonten zu verhindern. Das Geld auf den Konten müsse auf ein sogenanntes Rückhaltekonto, das es bei jeder Bank gäbe, umgebucht werden. In der Folge wurden mindestens zehn Überweisungen an unbekannte Konten durchgeführt. Im Nachgang packte den 67-Jährigen das Misstrauen und er nahm Kontakt zu seiner Bank auf, worauf der Betrug aufflog. Bislang konnte abschließend noch nicht geklärt werden, wie hoch der entstandene Schaden für den 67-Jährigen ist. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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