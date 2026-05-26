Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 91-Jähriger durch unbekannte aus Auto heraus beraubt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen zwei unbekannte Männer, die am Sonntag (24.05.2026) gegen 12.00 Uhr in der Stuttgarter Straße Höhe der Straße "Untere Burghalde" in Leonberg einen 91 Jahre alten Mann beraubt haben. Der Senior ging spazieren, als ein Auto neben ihm hielt, das mit zwei Männern besetzt war. Diese erkundigten sich nach der Uhrzeit. Plötzlich griff einer der beiden Männer aus dem Auto heraus nach dem Arm des Seniors und hielt diesen fest, während er ihm die hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk riss. Anschließemd fuhren die Täter davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

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