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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Metzgerei

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (24.05.2026) bemerkte eine Zeugin einen Einbruch in eine Metzgerei in der Flachter Straße in Rutesheim. Sie konnte noch erkennen, dass kurz nach 05.00 Uhr ein zwischen 180 und 190 cm großer, schlanker Mann, der zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein dürfte, schwarz gekleidet war und eine FFP2-Maske getragen hat, aus der Metzgerei in Richtung der Pfarrstraße bzw. der Pforzheimer Straße flüchtete. Der Täter dürfte kurz zuvor die Eingangstür des Geschäfts aufgehebelt haben, um dann aus einer Kasse die Geldscheinkassette zu entwenden. Derzeit steht noch nicht fest, wieviel Bargeld der Unbekannte erbeutete. Auch der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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