Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag (22.05.2026) kam es kurz nach 13.00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich des Bahnhofs in Herrenberg. Eine 19 und eine 20 Jahre alte Frau, die gemeinsam unterwegs waren, trafen auf eine weitere, ihnen bekannte 20 Jahre alte Frau, die in Begleitung eines unbekannten Mannes war. Vermutlich aufgrund eines vorausgegangenen Streits zwischen den drei Frauen, schlug der Unbekannte der 19-Jährigen wohl so hart ins Gesicht, dass sie das Bewusstsein verlor. Während die 20-Jährige laut um Hilfe rief, versuchte ein Freund zu helfen, indem er den Tatverdächtigen mit Pfefferspray besprühte. Allerdings traf der Sprühstoß den Unbekannten nicht, worauf er sich in eine S-Bahn in Richtung Tübingen gesetzt haben soll. Die beiden 19- und 20-Jährigen erstatteten am Folgetag Anzeige beim Polizeirevier Herrenberg, das nun Personen sucht, die die Geschehnisse beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell