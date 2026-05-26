Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Porsche-Lenker kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Ein 52 Jahre alter Porsche-Lenker fuhr am Montag (25.05.2026) gegen 11.15 Uhr die Landesstraße 1115 von Besigheim in Richtung Ottmarsheim entlang. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er kurz vor der Kreuzung Ottmarsheimer Straße/Römerweg in einen Grünstreifen und überfuhr eine Leitplanke. Anschließend lenkte der 52-Jährige mutmaßlich nach links, querte die Fahrbahn und fuhr in eine Böschung. Nachdem er dort mit einem weiteren Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild kollidierte, wurde der Porsche durch die Luft geschleudert und kam schließlich zwischen angrenzenden Weinreben zum Stehen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 33.000 Euro belaufen. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

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