Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Samstag (23.05.2026) in Kirchheim am Neckar. Der Unbekannte zerkratzte zwischen 09.15 Uhr und 17.20 Uhr einen in der Uhlandstraße geparkten Volvo. Die komplette linke Fahrzeugseite wies daraufhin einen tiefen Kratzer im Lack auf.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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