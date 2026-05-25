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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Metzgerei

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntagmorgen (24.05.2026) um ca. 05:10 Uhr in den Verkaufsraum einer Metzgerei in der Flachter Straße in Rutesheim ein.

Die Täterschaft hebelte hierfür die Schiebetür zum Verkaufsraum auf und entwendete anschließend die Geldkassette mit Bargeld in höherer dreistelliger Summe. Die unbekannte Täterschaft konnte anschließend unerkannt fliehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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