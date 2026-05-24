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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L1100

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines Jeep Avenger die L 1100 aus Richtung Murr kommend in Fahrtrichtung Marbach am Neckar. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er hierbei in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW T-Roc einer 45-jährigen Fahrerin, welche die L 1100 in Fahrtrichtung Murr befuhr. Der 36-Jährige Fahrer des Jeeps sowie seine 47-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 47-jährige Beifahrerin erlag dort ihren schweren Verletzungen. Die 45-jährige Fahrerin des VW T-Roc wurde leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die L 1100 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis ca. 05:30 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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