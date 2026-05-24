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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim - Gebäudebrand ohne Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, gegen 11:00 Uhr, rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand im Ortsteil Großingersheim aus. Eine aufmerksame Bewohnerin des betroffenen Reihenhauses teilte zuvor über den Notruf mit, dass sie eine starke Rauchentwicklung vom Inneren des Wohngebäudes aus habe wahrnehmen können. Das Feuer konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden konnte. Ursächlich für die Brandentstehung war vermutlich der Akku eines elektrischen Gartengerätes, welcher in dem Haus geladen wurde und sich selbst entzündet haben soll. Das betroffene Wohnhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ungefähr 300.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Ingersheim und Bietigheim waren mit vier Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Weiterhin befand sich ein Rettungswagen sowie zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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