Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Markgröningen: Kriminalpolizei ermittelt nach Auffinden zweier Schwerverletzter

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die genauen Umstände eines Geschehens, das sich am Donnerstag (21.05.2026) gegen 22.00 Uhr in Markgröningen ereignete.

Anwohner meldete per Notruf eine hinter einem Wohnhaus liegende Person. Kräfte von Rettungsdienst und Polizei fanden daraufhin einen schwer verletzten 33 Jahre alten Mann. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 33-Jährige noch vor Ort.

In der elterlichen Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf einen ebenfalls lebensbedrohlich verletzten 66-Jährigen, den Vater des 33-Jährigen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen. Hinweise auf eine mögliche Einwirkung Dritter liegen derzeit nicht vor.

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