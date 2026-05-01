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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (125/2026) Brand in einem leerstehenden Gebäudekomplex in der Nähe vom Solarpark in Adelebsen, keine Verletzten, Zeugen werden gesucht.

Göttingen (ots)

Adelebsen, Ladestraße

Freitag, 01.05.2026, 20:45 Uhr

Adelebsen (MB)- Am Freitagabend waren Polizei und Feuerwehr zu dem Brand alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen kommt es in einem leerstehenden Gebäude mit angrenzender Lagerhalle zu einem Brand im Erdgeschoss. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. An dem Gebäudekomplex kommt es zu einem nicht unerheblichen Gebäudeschaden. Aufgrund des Leerstandes sind keine Personen verletzt worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalten sich schwierig und dauern zur Stunde noch an.

Die Polizei in Göttingen bittet Zeugen, die das Geschehen am Freitagabend "Ladestraße" beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz- und Streifendienst II
Otto-Hahn-Str. 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2217

eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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