POL-GÖ: (124/2026) Vermisster Schüler aus Göttingen aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt
Göttingen (ots)
GÖTTINGEN (jk) - Der seit Mittwochnachmittag vermisst gewesene 16 Jahre alte Schüler aus Göttingen ist am Donnerstagnachmittag (30.04.26) nach einem Hinweis in der Göttinger Innenstadt wohlbehalten aufgegriffen worden.
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jugendlichen wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung (Nr. 122 vom heutigen Tage) aus dem Presseportal entfernt.
Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns bei der Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.
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