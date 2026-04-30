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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (124/2026) Vermisster Schüler aus Göttingen aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der seit Mittwochnachmittag vermisst gewesene 16 Jahre alte Schüler aus Göttingen ist am Donnerstagnachmittag (30.04.26) nach einem Hinweis in der Göttinger Innenstadt wohlbehalten aufgegriffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jugendlichen wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung (Nr. 122 vom heutigen Tage) aus dem Presseportal entfernt.

Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns bei der Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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