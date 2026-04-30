Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (123/2026) Unbekannte beschmieren in Göttingen Stolpersteine mit klebstoffartiger Substanz - Eingravierte Namen nicht mehr lesbar, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Gehweg vor Wohnhaus "Düstere Straße 1" Donnerstag, 30. April 2026, gegen 11.50 Uhr (Zeitpunkt der Feststellung)

GÖTTINGEN (jk) - Vor dem Wohnhaus "Düstere Straße 1" in Göttingen haben Unbekannte mehrere im Gehweg eingelassene Stolpersteine beschädigt. Den ersten Ermittlungen zufolge beschmierten der oder die Täter die aus Messing gefertigten Gedenksteine vermutlich mit einer noch unbekannten, klebstoffartigen Substanz. Die in die Oberfläche eingravierten Namen von mehreren jüdischen Opfern des Nationalsozialismus waren anschließend nicht mehr lesbar. Der genaue Tatzeitraum lässt sich bislang nicht näher eingrenzen.

Passanten entdeckten die Verunreinigung am Donnerstagmittag (30.04.26) gegen 11.50 Uhr und informierten die Polizei. Ein von den Beamten unternommener Versuch, die klebrige Schicht mit Wasser zu entfernen, scheiterte. Bei der hartnäckigen Substanz könnte es sich eventuell um Sekundenkleber handeln.

Die Höhe des verursachten Schadens ist offen. Die Polizei schließt eine politische Motivation für die Sachbeschädigungen nicht aus. Das Staatsschutzkommissariat ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Hintergrund

Jeder Stolperstein wird in Handarbeit von dem in Köln lebenden Künstler Gunter Demnig angefertigt und eigenhändig von ihm in das Pflaster eingelassen. Die Steinverlegung wird von einer Gedenkstunde eingerahmt. Alle Stolpersteine werden über Patenschaften privat finanziert. Stolpersteine sind nicht nur Erinnerungssteine, sondern auch Mahnmale im öffentlichen Raum und damit eine notwendige Ergänzung zum zentralen Ort der Erinnerung an die Shoa am Synagogenplatz in Göttingen (Quelle: Homepage Stadt Göttingen, siehe auch https://denkmale.goettingen.de/portal/seiten/stolpersteine-in-goettingen-900000652-25480.html).

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