PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugin von versuchtem Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Frau vereitelte mutmaßlich am Donnerstag (21.05.2026) in Ludwigsburg einen Fahrraddiebstahl. Ein noch unbekannter Täter machte sich zwischen 16.00 Uhr und 16.40 Uhr an einem hochwertigen Fahrrad zu schaffen, das mit einem Schloss gesichert in der Wilhelmstraße abgestellt war. Der Frau fiel das Vorhaben des Täters mutmaßlich auf, woraufhin sie ihn angesprochen haben soll und der Unbekannte flüchtete.

Bei dem Versuch, das Schloss aufzubrechen, beschädigte der Unbekannte das Fahrrad.

Zeugen, insbesondere die noch unbekannte Frau, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren