Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugin von versuchtem Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Frau vereitelte mutmaßlich am Donnerstag (21.05.2026) in Ludwigsburg einen Fahrraddiebstahl. Ein noch unbekannter Täter machte sich zwischen 16.00 Uhr und 16.40 Uhr an einem hochwertigen Fahrrad zu schaffen, das mit einem Schloss gesichert in der Wilhelmstraße abgestellt war. Der Frau fiel das Vorhaben des Täters mutmaßlich auf, woraufhin sie ihn angesprochen haben soll und der Unbekannte flüchtete.

Bei dem Versuch, das Schloss aufzubrechen, beschädigte der Unbekannte das Fahrrad.

Zeugen, insbesondere die noch unbekannte Frau, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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