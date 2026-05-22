POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht im Nussackerweg - Zeugensuche
Ludwigsburg (ots)
Am Donnerstag (21.05.2026) zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim rückwärts Ausparken einen grauen BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.
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