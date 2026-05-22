Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall auf B27 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (21.05.2026), gegen 15.15 Uhr in Ludwigsburg ereignete.

Ein 28 Jahre alter Skoda-Lenker fuhr die Friedrichstraße aus Richtung Keplerstraße kommend entlang. An der Kreuzung zur Bundesstraße 27 (Stuttgarter Straße) wollte er nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Eine entgegenkommende 70 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte ihrerseits aus Richtung Remseck am Neckar kommend nach links in Richtung Kornwestheim abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Abbiegenden dabei miteinander.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro. Der Skoda der 70-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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