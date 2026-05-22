Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Fischwilderei am Neckartalsee

Ludwigsburg (ots)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Fischwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, nachdem im Neckartalsee in Besigheim nahe des Vereinsheims des Angelsportvereins eine Art Fischfalle gefunden wurde. Bei der Falle handelt es sich augenscheinlich um eine Selbstkonstruktion, die aus Ästen und einem Netz besteht. Sie befand sich im See nahe dem Ufer und wurde durch einen Gusswinkel, der mittels eines Seils an der Falle befestigt war, an Ort und Stelle unter Wasser gehalten. Ein Zeuge hatte die Falle am Dienstag (19.05.2026) im See entdeckt und festgestellt, dass sich in ihr bereits tote Fische befanden. Mehrere noch lebende Fische, die in der Falle gefangen waren, setzte der Zeuge wieder im See aus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen am See beobachtet haben oder darüber hinaus Hinweise zu der Falle geben können. Die Polizei ist unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell