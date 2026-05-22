POL-LB: Ergänzung zu: Ehningen (BAB 81 AS Hildrizhausen - AS Gärtringen): Verkehrsunfall hat Vollsperrung zur Folge
Ludwigsburg (ots)
Ergänzend zu der bereits veröffentichten Pressemitteilung vom 22.05.2026, 04.15 Uhr : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/62796, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgrund unklarem Unfallhergang um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich unter Tel.: 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
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