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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zu: Ehningen (BAB 81 AS Hildrizhausen - AS Gärtringen): Verkehrsunfall hat Vollsperrung zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Ergänzend zu der bereits veröffentichten Pressemitteilung vom 22.05.2026, 04.15 Uhr : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/62796, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgrund unklarem Unfallhergang um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich unter Tel.: 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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