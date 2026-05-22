POL-LB: Ergänzung zu: Ehningen (BAB 81 AS Hildrizhausen - AS Gärtringen): Verkehrsunfall hat Vollsperrung zur Folge

Ludwigsburg (ots) - Eine 79 Jahre alte Frau wollte am Donnerstag (21.05.2026), gegen 11.25 Uhr mit ihrem Renault auf einem Supermarktparkplatz am Kimryplatz in Kornwestheim rückwärts ausparken. Dabei rutschte sie mutmaßlich vom Bremspedal ab und drückte versehentlich das Gaspedal durch, sodass der Pkw rasant rückwärtsfuhr und mit einem Baum kollidierte. Der Baum kippte dadurch auf einen dahinter geparkten Kia und ...

mehr