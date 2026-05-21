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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Baum beim Ausparken umgefahren

Ludwigsburg (ots)

Eine 79 Jahre alte Frau wollte am Donnerstag (21.05.2026), gegen 11.25 Uhr mit ihrem Renault auf einem Supermarktparkplatz am Kimryplatz in Kornwestheim rückwärts ausparken. Dabei rutschte sie mutmaßlich vom Bremspedal ab und drückte versehentlich das Gaspedal durch, sodass der Pkw rasant rückwärtsfuhr und mit einem Baum kollidierte. Der Baum kippte dadurch auf einen dahinter geparkten Kia und wurde zu einer Art Schanze. Der Renault fuhr über den Baum weiter rückwärts auf den Kia, wo er schließlich mit dem rechten Hinterrad auf dem Dach des Kias stehen blieb.

Verletzt wurde bei dem Unfall den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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