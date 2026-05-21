Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Führerschein, Mobiltelefon und Pkw nach riskantem Überholmanöver beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins, Mobiltelefons sowie Pkws endete die Fahrt eines 26-Jährigen am Mittwochmorgen (20.05.2026) in Sachsenheim.

Der 26-jährige Mazda-Lenker fuhr gegen 08.50 Uhr auf der Landesstraße 1110 von Hohenhaslach in Richtung Großsachsenheim. Sowohl er als auch ein vor ihm fahrender 31 Jahre alter BMW überholten zeitgleich hintereinander mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit drei vor ihnen fahrende Pkw.

Während der BMW-Lenker vor dem ersten Pkw der Kolonne wieder einscherte, wollte der Mazda-Lenker auch noch den BMW überholen. In einer nicht einsehbaren leichten Linkskurve kam ihm dabei ein 28 Jahre alter Audi-Lenker entgegen, der sowohl abbremsen als auch ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Mazda zu verhindern.

Der 26-Jährige lenkte seinerseits nach rechts, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er über eine Wiese auf einen Holzstapel zu, lenkte mutmaßlich nach links, um nicht mit diesem zu kollidieren und querte in der Folge die L 1110. Dadurch musste eine 29 Jahre alte Renault-Fahrerin, die in Richtung Hohenhaslach fuhr, eine Vollbremsung einleiten. Der 26-Jährige kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Sowohl gegen den 26-Jährigen als auch gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, gegen den 26-Jährigen zudem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

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