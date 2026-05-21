Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Trickdiebe gehen leer aus

Ludwigsburg (ots)

Ein 58 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch (20.05.2026) gegen 12.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Römerstraße von zwei noch unbekannten Männern angesprochen. Während die beiden den 58-Jährigen in ein Gespräch verwickelten, versuchte ein dritter Täter an einen Umschlag auf der Beifahrerseite des Pkw des 58-Jährigen zu gelangen. Dieser bemerkte aber das Vorhaben und sprach den Unbekannten laut an, sodass alle drei schließlich die Flucht ergriffen.

Einer der Täter wurde als 35 bis 40 Jahre alt, kräftig gebaut mit kurzem schwarzem Haar beschrieben. Er trug eine blaue Jacke. Der zweite Täter soll etwa 40 Jahre alt und eher schlank, etwa 175 bis 180 cm groß sein. Er habe dunkle, leicht gelockte Haare.

Der Täter, der sich in das Fahrzeug beugte, wurde als 35 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und korpulent beschrieben. Er habe sehr kurzes schwarzes Haar und trage einen kurzen Vollbart.

Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605-0 sowie per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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