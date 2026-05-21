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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ludwigsburg (ots)

Ermittlungserfolg gegen überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande - Eigentümer zu beschlagnahmtem Diebesgut gesucht - Landkreise Esslingen, Böblingen, Karlsruhe, Mannheim

Biitte beachten Sie auch die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6279014

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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