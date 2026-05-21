POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen
Ludwigsburg (ots)
Ermittlungserfolg gegen überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande - Eigentümer zu beschlagnahmtem Diebesgut gesucht - Landkreise Esslingen, Böblingen, Karlsruhe, Mannheim
Biitte beachten Sie auch die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen unter:
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