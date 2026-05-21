POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ludwigsburg (ots) - Insgesamt 14 Verkaufsstellen für Alkohol und Nikotinprodukte, wie beispielsweise Gaststätten und Einkaufsmärkte, waren am Dienstagnachmittag (19.05.2026) im Fokus einer Testkaufaktion der Stadt und des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. In nur zwei Fällen, in einer Tankstelle sowie einem Lebensmittelmarkt, erhielten die beiden 16 Jahre alten ...

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