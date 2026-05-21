Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: BMW zerkratzt - 6.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (20.05.2026) zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Bottwarstraße in Kleinbottwar einen BMW. Der Unbekannte zerkratzte mit einem nicht näher bekannten Gegenstand die komplette Fahrerseite und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell